Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ الفيوم يبحث دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
ترأست، اليوم الثلاثاء، الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع لجنة الحماية بالمحافظة، وذلك لمناقشة وبحث قضايا الطفولة داخل المحافظة، وعرض أنشطة وإنجازات برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم والذي ينفذه المجلس بالمحافظة بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية.

وأعربت الدكتورة عزة العشماوي، عن سعادتها بهذا اللقاء الهام والذي يمثل أحد الخطوات التي يتبناها المجلس لتفعيل منظومة الحماية في جميع المحافظات، مشيدةً بجهود الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على دعمه لأنشطة المجلس في المحافظة.

وأكدت العشماوي، أن لجان حماية الطفل بالمحافظات سواء اللجان العامة والتي عددها 27 لجنة عامة و321 لجنة فرعية على مستوى الأحياء والمراكز، هي آلية حماية وطنية تعمل على رصد المشكلات التي يتعرض لها الأطفال والعمل على حلها من خلال التواصل والتنسيق الفعال مع خط نجدة الطفل 16000 الذي يعمل على مدار 24 ساعة.

وأشارت، إلى أن محافظة الفيوم تعد من المحافظات الرائدة في هذا المجال حيث تعمل من خلال 12 جمعية أهلية تتضمن مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين المدربين على التعامل مع حالات الأطفال المعرضين للخطر، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج "دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظة الفيوم"، والذي يهدف إلى تطبيق منظومة عمل لرفع الوعي وتقوية الخدمات الخاصة بالطفولة والأمومة في محافظة الفيوم كنموذج استرشادي ليتم تطبيقه في محافظات مصر الأخرى.

وأكدت "العشماوي" أن الهدف من البرنامج هو المساهمة في دعم حقوق الأطفال من خلال تمكين أسرهم وبالأخص في الأماكن الأكثر احتياجا فضلا عن المساهمة في تحسين نوعية وحجم الخدمات المقدمة للأسر والأطفال الأكثر عرضة للخطر، لافتة إلى أن البرنامج نجح في رفع الوعي الخاص بالمشكلات والظواهر المستهدفة كختان الإناث وزواج الأطفال حيث تعمل أنشطة البرنامج في ٥٠ قرية موزعة على 6 مراكز بالمحافظة كما نجح البرنامج في إطلاق عدة مبادرات على رأسها "أمهات رائدات" والتي تضمنت محور التمكين الاقتصادي من خلال تنفيذ مشغل للسيدات، ومبادرة "بيئة مدرسية أمنة"، بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي ينفذها ويتبناها المجلس في محافظة الفيوم مثل المبادرة الوطنية لتمكين البنات "دوّي" حيث تعتبر الفيوم هي النموذج الذي يحتذى به في تطبيق المبادرة في المحافظات الآخرى.

ووجهت، الشكر لأعضاء لجان الحماية العامة والفرعية، لتعاونهم المستمر وعلى ما يبذلونه من جهود لحماية الطفل فى مصر.

ومن جانبه رحب الدكتور محافظ الفيوم بالدكتورة عزة العشماوي، مشيداّ بدورها الرائد في مجال حماية حقوق الأطفال، مثمنن على جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في تفعيل منظومة حماية الطفل على المستوى القومي.

وأكد، على أهمية تضافر كافة الجهود للوصول إلى تغيير جذري لقضايا الطفولة بالمحافظة ولتحقيق نقلة نوعية للأطفال ولأسرهم، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني أيضا بالإضافة إلى القيادات ورجال الدين.

كما أكد المحافظ، على دعمه الكامل لأنشطة المجلس داخل المحافظة وذلك للنهوض بالتنمية والقضاء على كافة الممارسات الضارة التي تلحق بالأطفال، لافتا إلى أن التدخلات لابد أن تنظر إلى الطفل بشكل متكامل وإلى بيئته المحيطة، كما أشاد بإنجازات البرامج التي ينفذها المجلس بالمحافظة وخاصة أنشطة التمكين الاقتصادي والمتمثل في مشغل السيدات للتدريب على أعمال الحياكة والمشغولات اليدوية، وفي هذا الصدد أعلن عن توفير ماكينات حياكة للسيدات العاملات به في إطار دعمه لهن.

وناقش الاجتماع، العديد من قضايا الطفل والتي تمثل عائقا وتحديا للتنمية كالهجرة غير الشرعية وزواج الأطفال، وختان الإناث والتسرب من التعليم، كما أكدت الدكتورة عزة العشماوي والدكتور أحمد الأنصاري على بذل كافة الجهود من أجل القضاء على هذه الممارسات والظواهر الضارة.
محافظ الفيوم يبحث دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم
محافظ الفيوم يبحث دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم
محافظ الفيوم يبحث دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم
محافظ الفيوم يبحث دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم
محافظ الفيوم يبحث دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم
محافظ الفيوم يبحث دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظ الفيوم حقوق الاطفال الامومة والطفولة

أخبار تهمك

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 12 ساعة

أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح ويشيد بماني

منذ ساعة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يجهز سلاحه "الفتاك" أمام الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحذر كهربا قبل السوبر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يعالج أكبر أزماته قبل مواجهة الأهلي في السوبر

منذ ساعة و 21 دقيقة

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الرد على فضيحة برشلونة الحقيقية بالمستندات (صور)

منذ أقل من ساعة

3 أزمات تهدد ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

ديانج يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

أمين القومي للطفولة والأمومة تشيد ببرنامج دعم حقوق الأطفال في الفيوم

محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة (فيديو وصور)

محافظ الفيوم يُكرم السيدات المتميزات المشاركات في مبادرة "أمهات رائدات" (فيديو وصور)

"الطفولة والأمومة": التعامل مع 432 بلاغا عبر خط نجدة الطفل لمناهضة زواج الأطفال خلال 8 أشهر

خط نجدة الطفل يطالب بحظر وتجريم زواج الأطفال

خط نجدة الطفل يطالب بتجريم زواج القاصرات (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:42 ص

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

10:11 ص

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

08:41 ص

برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

12:39 م

عاجل.. الرد على فضيحة برشلونة الحقيقية بالمستندات (صور)

01:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status