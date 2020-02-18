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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء (فيديو)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:01 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب علي النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 789 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21" 690 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" 591 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 5520 جنيهًا.

بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي النحو الآتي: سجل الدولار الأمريكي 15.70 للبيع، 15.60 للشراء، وسجل اليورو 17.01 للبيع، و16.90 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 20.48 للبيع، 20.36 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.31 للبيع، و14.21 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 15.99 للبيع، و15.88 للشراء.

وارتفع الذهب لأعلى مستوى في سبعة أعوام مع إقبال المستثمرين علي المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بينما تجاوز البلاديوم مستوي الألفي دولار ليسجل ذروة قياسية.
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عملات الذهب الدولار اﻻسعار

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