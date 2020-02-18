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قطر تهرب الأسلحة والمخدرات عبر حزب الإصلاح في حضرموت

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:55 م
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حزب الإصلاح
حزب الإصلاح
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شن المحلل السياسي اليمني هاني مسهور، هجومًا عنيفا على حزب الإصلاح، لتحالفه مع دويلة قطر لتهريب الأسلحة والمخدرات في وادي حضرموت.

 

وقال مسهور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لطالما حذرنا من تنامي الدور القطري في محافظة المهرة".

 

وقد أقدمت قبائل من المهرة، الأسبوع الماضي، على طرد القيادي الإصلاحي مختار الرحبي والشيخ القبلي الحريزي من استديو قناة المهرة.

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الكلمات المفتاحية

قطر حزب الاصلاح تهريب المخدرات والاسلحة اليمن

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