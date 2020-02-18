قطر تهرب الأسلحة والمخدرات عبر حزب الإصلاح في حضرموت

شن المحلل السياسي اليمني هاني مسهور، هجومًا عنيفا على حزب الإصلاح، لتحالفه مع دويلة قطر لتهريب الأسلحة والمخدرات في وادي حضرموت.

وقال مسهور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لطالما حذرنا من تنامي الدور القطري في محافظة المهرة".

وقد أقدمت قبائل من المهرة، الأسبوع الماضي، على طرد القيادي الإصلاحي مختار الرحبي والشيخ القبلي الحريزي من استديو قناة المهرة.