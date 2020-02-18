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live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:43 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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معرفة موعد مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : دوري أبطال أوروبا
القنوات : بي ان سبورت 1
المعلق : حفيظ دراجي
الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية


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