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أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 في السوق المحلي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:44 م
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اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم
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أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 18-2-2020

حافظت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 18-2-2020 على استقرارها بالسوق المحلى، وكانت أسعار اللحوم شهدت حالة من الاضطراب مؤخرا لتعاود استقرارها في الأسواق المحلية في ظل توقعات بارتفاع الأسعار، وجاء أخر تحديثات الأسعار خلال تعاملات اليوم وجاءت على النحو التالي:

أسعار اللحوم اليوم في مصر 

تراوح سعر كيلو سعر اللحوم الكندوز ما بين 110 و 130جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيه، وسجل سجلت أسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها، وسجل سعر كيلو السجق 110-125 جنيها.


وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، بينما سعر الكبدة البلدي 110 جنيه، وسجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه، بينما سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه، وسجل سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها، وسجل سعر كيلو اللحم الضأن والكندوز ما بين 80-90 جنيها.


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