3 أزمات تهدد ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

تهدد الأزمات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني قبل مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد أزمة الأخطاء الدفاعية أهم ما يؤرق زيدان قبل مباراة مان سيتي خاصة المساحات بين فاران قلب الدفاع وكارفخال الظهير الأيمن للفريق.

كما يخشى زيدان عقدة الفريق على ملعبه في سانتياجو برنابيو في هذا الموسم حيث لعب ريال مدريد 16 مباراة على أرضه فاز بـ 9 وتعادل بـ 6 وخسر واحدة، فيما لعب 17 خارج أرضه وفاز بـ 11 وتعادل 4 وخسر 2.

أما الأزمة الثالثة فهي مدى قدرة زيدان على الدفع بهازارد بشكل أساسي والذي يبدو أن الرقم 7 لم يصل إلى قمة مستواه في النادي الملكي.