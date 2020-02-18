لطلبها مصروف البيت.. عامل يشرع في قتل زوجته بـ4 طعنات

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن يوم الواقعة تشاجر المتهم مع زوجته مما أدى لمشاجرة كلامية بسبب الخلافات حول مصروف البيت والتي تطورت بتعدي المتهم على زوجته بأربع طعنات متفرقة بجسدها وتم نقلها على الفور إلى المستسفي العام.



وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة المعصرة، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال ربة منزل تدعى "ميرفت. أ" 30 سنة، ومقيمة بعرب سلام، مصابة بـ4 طعنات في أماكن متفرقة من الجسد، وتم حجزها في غرفة العناية المركزة، لإجراء الجراحة اللازمة.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

أمرت نيابة المعصرة بإحالة عامل بتهمة الشروع في قتل زوجته بسبب خلافات حول مصروف البيت إلى محكمة الجنايات.