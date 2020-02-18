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الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:44 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على شمال وشمال غرب المملكة.

ومن المتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على حائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كمساعة تصل إلى 48 كمساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على النصف الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-36 كمساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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الكلمات المفتاحية

غبار طقس سحب المملكة الأرصاد أتربة

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