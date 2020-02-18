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لأول مرة.. استئصال ورم سرطاني لسيدة في الإسكندرية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:22 م
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استئصال ورم سرطاني
استئصال ورم سرطاني
محمد رجب - دينا حسن
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تمكن فريق طبي بمستشفى العامرية العام في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من إجراء عملية كبرى لسيدة تعاني من ورم سرطانى بالكلية اليمنى أدى الى فشل كامل للكلية.

وقالت المستشفى في بيان لها، إن العملية أُجريت لأول مرة لسيدة في العقد الخامس من عمرها، كانت تعاني من ورم سرطاني بالكلية اليمنى، مضيفه أنه تم استئصال جذري للورم والكلية معا، مشيرة إلى أن السيدة  تماثلت الشفاء، وخرجت من المستشفى، وتتابع حاليا بالعيادة الخارجية لقسم المسالك.

وأشار المستشى في بيانه إلى أن الفريق الطبي مكون من: "الدكتور أحمد جاد، والدكتور عصام عبد المنعم، وتخدير الدكتور بهاء، وتمريض ميس السيدة علوان، تحت إشراف الدكتور عماد بقطر رئيس قسم المسالك، وقيادة الدكتور مصطفى حسين الطويل مدير عام المستشفى".
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الكلمات المفتاحية

ورم سرطاني الكلية الفجر الإسكندرية

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