ختام حملات التوعية ضد فيروس كورونا بـ"تمريض عين شمس"





وجاء ذلك تحت رعاية أ.د سحر موسى عميد الكلية وأ.د هيام رفعت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف د.رانيا عبد الحميد مدير وحدة الأزمات والكوارث بالكلية.





وحاضرت بالندوة أ.م.د آمال طلعت بقسم النساء والتوليد بالكلية، وذلك في إطار خطة جامعة عين شمس الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

اختتمت كلية التمريض بجامعة عين شمس، حملاتها التوعوية للوقاية ضد فيروس كورونا، بندوة عن الوقاية من الفيروس.