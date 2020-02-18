Advertisements
Advertisements
Advertisements

ختام حملات التوعية ضد فيروس كورونا بـ"تمريض عين شمس"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
اختتمت كلية التمريض بجامعة عين شمس، حملاتها التوعوية للوقاية ضد فيروس كورونا، بندوة عن الوقاية من الفيروس.

وجاء ذلك تحت رعاية أ.د سحر موسى عميد الكلية وأ.د هيام رفعت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف د.رانيا عبد الحميد مدير وحدة الأزمات والكوارث بالكلية.

وحاضرت بالندوة أ.م.د آمال طلعت بقسم النساء والتوليد بالكلية، وذلك في إطار خطة جامعة عين شمس الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كلية التمريض فيروس كورونا جامعة عين شمس

أخبار تهمك

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ حوالي 15 ساعة

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 10 ساعات

حذف ألبوم عمر دياب بعد دقائق من طرحه عبر "يوتيوب"

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة.. قرار مصيري لمارسيلو مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحذر كهربا قبل السوبر

منذ أقل من ساعة

الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 12 ساعة

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. يورجن كلوب يكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 17 ساعة

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

منذ ساعتين و 40 دقيقة

السوبر المصري.. نقطة قوة الزمالك "خلاف" في الأهلي

منذ ساعتين

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صاحب مطعم "البرنس" يهدد محمد رمضان برفع دعوى قضائية

منذ ساعة و 9 دقيقة

ريال مدريد يخطط لضم "بديل" كاسيميرو من أتلتيكو

منذ أقل من ساعة

"سلفة" من سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:42 ص

عاجل.. صاحب مطعم "البرنس" يهدد محمد رمضان برفع دعوى قضائية

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

10:11 ص

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

08:41 ص

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

08:12 م

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

08:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status