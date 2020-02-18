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مبيعات العرب والأجانب تدفع البورصة للتراجع بمنتصف الجلسة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:07 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مضغوطة بمبيعات المتعاملين العرب والأجانب ،  في ظل شح واضح بقيم التداولات التي سجلت 299.5 مليون جنيه فقط حتى الآن ، مع حالة من الترقب تسيطر علي المتعاملين و التي تظهر بشكل جني أرباح علي الأسهم القيادية.


مؤشرات البورصة المصرية
 
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 13741.1 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل مستوى 1247.9 نقطة ، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 1367.1 نقطة.


تداولات البورصة المصرية

وسجلت التداولات بالبورصة المصرية حتي الأن نحو 299 مليون جنيه ، بينما سجلت إحجام التداول 55 مليون ورقة منفذة علي عدد 5.8 ألف عملية بيع وشراء.


تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

إتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب  نحو البيع بحوالي 373.2 مليون جنيه و 4.7 مليون جنيه علي الترتيب ، فيما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء بحوالي 378 مليون جنيه.


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