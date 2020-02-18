بعد عرض الحلقة 33.. مسلسل "الأخ الكبير" يتصدر تريند "جوجل"





وذهاب زياد وهو صديق "كريم" محمود حجازي ، لزينة ويعترف لها بحبه ويطلب منها ألا تقع في حب كريم لأنه لا يحبها، وبعد ذلك يذهب حربي و"نور"آيتن عامر إلى بيت مُلقاط"أحمد إمام" ليعرفا منه من الذي كشف لكريم عن مكانهما، ليكتشفا أن "سبارس"عزوز عادل هو الذي باع حربي مقابل المال،ثم يشعر شريف أن ليلة قتل "فريدة"هاجر أحمد كان هناك شخص ما سيذهب إلى سوزي وطلب من "علا"رانيا الملاح التي تقيم عندها سوزي بأن تعرف منها تلك المعلومة مقابل أن تشاركه في العمل معه، ومازالت صباح وهي شقيقة حربي في المستشفى بسبب تعرضها لغيبوبة، ثم تستيقظ من الغيبوبة لتقول اسم حربي وتدخل في غيبوبة مرة أخرى، ثم يرفض محمد عز عمل "عبير "دينا فؤاد،وأنه سيظل ينفق عليهم لحين إثبات براءة حربي.





يُشار أن مسلسل "الأخ الكبير" بطولة محمد رجب، آيتن عامر،هبة مجدي، دينا فؤاد، راندا البحيري، محمد عز، أشرف زكي،أحمد حلاوة، وإيهاب فهمي،عبير صبري، محسن منصور، زينة منصور، محمود حجازي، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي.

تصدر مسلسل مسلسل "الأخ الكبير" مركزًا متقدمًا في قائمة الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد ساعات قليلة من عرض الحلقة 33.ودارت أحداث الحلقة 33 في مسلسل "الأخ الكبير"حول خوف "شريف" الذي يجسد دوره الفنان إيهاب فهمي مما ينوي"رفعت"أشرف زكي فعله، لاسيما بعد قراره بالسفر، فهو يخاف أن يقرر إنهاء عمله في مصر، وما زال "رفعت" يفتش عن من وراء قتل ابنته، حيث يشك أن "حربي" لم يقتلها، بل أحس بأن "سوزي" عبير صبري ورائها سر، ولكنها تخفيه، لذلك طلب من "زينة" راندا البحيري وهي الصديقة المقربة ابنته، أن تتحدث معه عن علاقة ابنته بسوزي وتكشف له أنها كانت تقول لها أنها لا ترتاح للتعامل معها.