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موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول الثلاثاء 18 / 2 / 2020 دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:16 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو لحساب مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

وفي السطور التالية يأخذكم الفجر الرياضي في جولة لتعريفكم بأبرز الأسلحة التي يتوفر عليها كل مدير فني بالإضافة إلى توقيت متابعة المباراة على الهواء مباشرةً.

مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول

البداية مع فريق نادي أتلتيكو مدريد حيث يتوفر على زخيرة كبيرة من اللاعبين أمثال دييجو كوستا ويعول الارجنتيني دييجو سيميوني على بعض الأسماء الأخرى مثل موراتا ويعول على الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة المنتظرة في الأنفيلد .

في المقابل يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة وعينه على تحقيق الفوز لقطع شوط كبير في الدور ربع النهائي خاصةً وأن الفريق يسير بخطى ثابتة في بطولة الدوري الإنجليزي وقاب قوسين أو أدنى من حسم اللقب ويعول على خدمات الثلاثي الهجومي الناري في أوروبا صلاح وماني وفيرمينو .

توقيت متابعة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول

تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول اليوم الثلاثاء إعتباراً من الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء 18 فبراير عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي .

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-

RTE Two

Virgin Media Three

TV2 Sport Norway

beIN Sports HD 11 EN

Sky Sport 2 HD Germany

BT Sport 2 / HD

M4 Sport

CBC SPORT HD

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

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محمد صلاح ليفربول ضد أتلتيكو مدريد ليفربول الإمارات

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