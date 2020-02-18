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اليوناني ترايانوس دلاس يقترب من خلافة تاكيس في دجلة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:15 ص
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ترايانوس دلاس
ترايانوس دلاس
محمد الصو
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اقترب مجلس إدارة نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، من إنهاء الاتفاق مع مدرب يوناني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية الموسم الجاري.

وتوصل مجلس الإدارة لاتفاق شبه نهائي مع اليوناني ترايانوس ديلاس لخلافة مواطنه تاكيس جونياس المدير الفني السابق، والذي أقيل مؤخرًا.

واتفق الفريق الدجلاوي مع ترايانوس على توقيع عقود تدريب الفريق، حتى نهاية الموسم الجاري فقط، ويتم تجديده تلقائيًا في حال البقاء بالدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يصل المدير الفني الجديد مساء اليوم أو الساعات الأولى من صباح الغد، لتوقيع العقود وقيادة التدريبات استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري المصري.

وكان دجلة أعلن عن إقالة اليوناني تاكيس جونياس من منصبه الفني، بسبب سوء النتائج وتدهور أحوال الفريق والتواجد في مؤخرة جدول الترتيب.

وخرج دجلة مؤخرًا من مسابقة كأس مصر، بعد الهزيمة من إف سي مصر بهدفين مقابل هدف وحيد.
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