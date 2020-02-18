موعد مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان الثلاثاء 18 / 2 / 2020 دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء موقعة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان الفرنسي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد سيغنال إيدونا بارك لحساب مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز إستعدادات الفريقان للموقعة المرتقبة بالإضافة إلى موعدها والقنوات التي ستتولى نقلها على الهواء مباشرة.

مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان .

وقبل اللقاء يعول الفريق الألماني على خدمات مهاجمه الشاب واليافع القادم في فترة الإنتقالات الشتوية إيرلينج هالاند من أجل تحقيق نتيجة إيجابية على أرضة ووسط جمهوره .

في المقابل يدخل الفريق الباريسي مدجج بالكثير من النجوم أبرزهم كيليان مبابي وإدينسون كافاني مع البرازيلي نيمار جونيور والأرجنتيني ماورو إيكاردي .

توقيت متابعة مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

تنطلق مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

تنقل مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية والمنتخبات في القارة العجوز وستكون المباراة على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها جواد بده.