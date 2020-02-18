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"شؤون عربية البرلمان": تجربة واعظات الأوقاف دليل على التسامح الديني

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:04 ص
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النائب أحمد فؤاد أباظة
النائب أحمد فؤاد أباظة
دينا إبراهيم
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أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بانبهار العالم بتجربة واعظات الأوقاف وتقدير مندوبي دول العالم بالأمم المتحدة لهذه التجربة التي استعرضها الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف، مشيرًا أن عرض تجربة عمل واعظات الأوقاف أمام المنظمة الأممية هو دليل قاطع على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطني.

وأشار أباظة في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة تطرق لملف عمل الواعظات والراهبات والمربيات معًا من خلال التنسيق مع المجلس القومي للمرأة في العديد من القضايا الوطنية والتوعوية المشتركة.

وجاء ذلك بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ونيافة المطران لوقا مطران سويسرا وجنوب فرنسا وممثل الفاتيكان وممثل مجلس الكنائس العالمي، والسفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفير على السماك سفير جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة بجنيف وسفراء ومندوبي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة السودان وودولة موريتانيا ودولة الجزائر، ودولة العراق، وسلطنة عمان، ودول: الصين والبرازيل وبيلاروسيا وكولومبيا وأذربيجان وكوبا وقبرص وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلي عدد كبير من المندوبين المعتمدين بالأمم المتحدة وممثلي العديد من المنظمات الدولية بجنيف وعدد كبير من ممثلي البرلمان الدولي والشخصيات الدينية بسويسرا.

وأوضح عضو لجنة الشؤون العربية، أن عرض هذه التجربة الفريدة قد أثار إعجاب وتقدير جميع المشاركين، متمنين نقل هذه التجربة وغيرها من التجارب المصرية في تعزيز التسامح بين الأديان واحترام آدمية الإنسان لإنسانيته وأدميته دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق، التي عرضها معالي وزير الأوقاف إلى مختلف دول العالم باعتبارها تجربة رائدة ومتميزة.
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الكلمات المفتاحية

واعظات الاوقاف شؤون عربية الاوقاف

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