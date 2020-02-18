تركيا تعتقل 700 شخص على صلة بـ"جولن"

أمر الادعاء التركي، اليوم الثلاثاء، بالقبض على نحو 700 شخص من بينهم أفراد من الجيش ووزارة العدل مما كثف التحركات ضد شبكة متهمة بتنظيم محاولة انقلاب عام 2016.



ونفّذت السلطات حملة متواصلة على أتباع "فتح الله جولن" ومقره الولايات المتحدة منذ محاولة فاشلة في يوليو 2016، والتي قتل فيها حوالي 250 شخص.



ولا تزال الشرطة تنفذ بشكل روتيني غارات تستهدف المشتبه بهم. حسبما ذكرت وكالة رويترز.



وشهدت العمليات الأخيرة تصعيدًا من جانب الشرطة ضد مؤيدي جولن المزعومين، بينما نفى جولن، الذي عاش في المنفى الذاتي في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999، أي تورط في محاولة الانقلاب.



وفي أحدث التحركات، أمرت النيابة بالقبض على 157 شخصًا، من بينهم 101 ضابطًا في الخدمة، في التحقيق مع القوات المسلحة التركية، وقد تم اعتقال حوالي 100 شخص حتى الآن في هذه العملية.



وسيتم اعتقال 71 شخصًا في تحقيق يستهدف مؤيدي جولن المزعومين في وزارة العدل، في العاصمة أنقرة.



وأفادت لاحقًا أن المدعين أصدروا مذكرات توقيف لـ 467 مشتبهًا بهم في جميع أنحاء البلاد بسبب صلاتهم بجولن كجزء من التحقيق في الفساد في تحقيقات الشرطة التي أجريت في عام 2009.



واتهم أردوغان مؤيدي جولن لسنوات بإنشاء "دولة موازية" من خلال التسلل إلى الشرطة والقضاء ومؤسسات الدولة الأخرى.



ومنذ محاولة الانقلاب، تم سجن حوالي 80.000 شخص في انتظار المحاكمة ونحو 150.000 من الموظفين المدنيين والعسكريين وغيرهم فصلوا أو أوقفوا عن العمل.



وانتقد الحلفاء الغربيون لتركيا بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان حجم الحملة، في حين دافعت أنقرة عن هذه الإجراءات باعتبارها استجابة ضرورية للتهديد الأمني.



