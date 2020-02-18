تعرف على تردد القنوات الناقلة لمسلسل ابنة السفير 9 بعد تصدرها جوجل

تصدرت ابنة السفير 9 "ترند" محرك البحث جوجل عقب الإعلان عن عرضها، لما يتمتع به المسلسل من متابعة كبيرة واهتماما بالغ من قبل الكثيرين.





ابنة السفير 9 تتصدر





ويبحث الكثيرون على مسسل ابنة السفير 9 لتشغل بال وقلوب المتابعين، الذين أبدوا إعجابهم بالمسلسل التركسي ويبحثون عن موعده والقنوات التي ينقل عليها.





عرض ابنة السفير 9





وعرضت ابنة السفير 9 عبر قناة ستار تي في Star Tv ، صاحبة حقوق البث والمسئولة عن عن عرض مسلسل ابنه السفير.





فضائيات تنقل ابنة السفير 9





وبدأ عرض مسلسل ابنة السفير 9 في ديسمبر 2019، عبر الفضائيات، ولاقت إجابًا كبيرًا ونجاحاً منقطع النظير، وهو ما دفع الكثيرون من عرفوا ترددات القنوات الناقلة بالبحث ومتابعة المسلسل.





ترقب ابنة السفير 9





وانتظر عشاق المسلسل عرض ابنة السفير 9 لمتابعة الأحداث المتتالية والمشوقة والتي عرضت أمس الاثنين الموافق، الـ17 من فبراير 2020.





أحداث ابنة السفير 9





ابنة السفير 9 .. تدور أحداثها حول قصة عشق قوية ما بين شاب متواضع من احدى القرى التركية، التقى بفتاة في المدينة لتكون ابنة السفير وتبدأ بينهما قصة غرام متبادلة ومشوقة تثير اهتمام الجمهور العربي.





أحداث ابنة السفير 9





وتحتوي ابنة السفير 9 على كثير من الأحداث الشيقة والمتشابكة، حيث تبدأ بحسم مصير امين في المصحة.





الصراع يشتعل في ابنة السفير 9





وأعلنت نارة في ابنة السفير 9 الحرب على غدير وهو يجيبها "أهكذا الانسان يفعل بما يحب "، ويشتعل الحديث بين غدير ونارة حول وجود أمين في المصحة.





اتصال يشعل ابنة السفير 9





وتطورت أحداث ابنة السفير 9 بإجراء نارة اتصال هاتفي مع ابنة السفير، لتنجح بالحصول على دليل حول وجود أمين بالمصحة، ويحدث شجار حاد في الحلقة التاسعة من ابنه السفير ما بين سنجار وغدير، وهو ما سيشعل الحلقات القادمة.





موعد عرض ابنة السفير 9





ويعرض ابنة السفير 9 في تمام الـ7 بتوقيت مصر الـ8 بتوقيت السعودية، والـ9 بتوقيت الإمارات العربي المتحدة، عبر "ستار تي في".





تردد قنوات الناقلة لمسلسل ابنة السفير 9





القمر الصناعي تركي سات: star tvتردد القناة : 12015





استقطاب القناة : أفقي - معدل ترميز: 27500.















