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لأول مرة.. شركة المترو تحصل على الأيزو 9001 في جودة المُراقبة والتحكم

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:44 ص
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المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير
كرستينا عياد
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أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، حصول الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق على شهادة "9001 ISO" في جودة عملية المُراقبة والتحكم في التشغيل وذلك لأول مرة منذ بدء تشغيل مترو الأنفاق في عام 1987 لتكون شركة المترو هي أول وسيلة نقل جماعي سككي في مصر تحصل على هذه الشهادة العالمية في مجال إدارة التشغيل بما يجعل شركة مترو الأنفاق في مصاف الشركات الكبرى المشغلة لخطوط المترو.

وصرح وزير النقل المهندس كامل الوزير، بأن حصول الشركة على هذه الشهادة تجسيد لنجاح الدولة المصرية في تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر، مضيفا أنه تم منح الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو هذه الشهادة العالمية بعد عمل المراجعة والفحص في وجود خُبراء أجانب عن شركة " SIS " ذات الاعتماد الأمريكي والمُرخص لها منح شهادة "9001 ISO" خاصة مع التطبيق المستمر للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لكافة الإجراءات الخاصة بالارتقاء بمنظومة التشغيل وتطبيق المعايير الدولية لنُظم الجودة وضمان سلامة إجراءات التشغيل الآمن لكافة خطوط المترو، كما تم عمل مراجعة لكافة انشطة الشركة المتعلقة بالتشغيل للتاكد من موافقتها لمعايير الأيزو الدولية.

وأشار الوزير، إلى أنه قد أصدر توجيهات فورية لقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الحصول على شهادة الأيزو في مجال الصيانة حتى تكون شهادة الأيزو شاملة لكافة عمليات الصيانة والتشغيل بما يضع شركة المترو في مصاف الشركات العالمية العاملة في مجال التشغيل والصيانة.

لأول مرة.. شركة المترو تحصل على الأيزو 9001 في جودة المُراقبة والتحكم
لأول مرة.. شركة المترو تحصل على الأيزو 9001 في جودة المُراقبة والتحكم
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الكلمات المفتاحية

شركة المترو المهندس كامل الوزير

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