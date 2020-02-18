تباين بمؤشرات البورصة المصرية بمستهل جلسة منتصف الأسبوع









أخبار البورصة المصرية





إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مع ظهور الأداء العرضي المتباين ، وشح السيولة ، لتشهد البورصة حالة من التذبذب لحين وضوح الاتجاه ، خاصة في ظل توارد بعض الأخبار الإيجابية سواء علي جانب من الأسهم أو القطاعات ، هذا بخلاف اطلاق البورصة المصرية حملة للتوعية و التشجيع للاستثمار في البورصة للشباب.





مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1877 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 15808 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 5137 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل مستوى 1257 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1375 نقطة.