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تباين بمؤشرات البورصة المصرية بمستهل جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:36 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات،  مع ظهور الأداء العرضي المتباين ،  وشح السيولة ، لتشهد البورصة حالة من التذبذب  لحين وضوح الاتجاه ، خاصة في ظل توارد بعض الأخبار الإيجابية سواء علي جانب من الأسهم أو القطاعات ، هذا بخلاف اطلاق البورصة المصرية حملة للتوعية و التشجيع للاستثمار في البورصة للشباب.

مؤشرات البورصة المصرية
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1877 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 15808 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 5137 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل مستوى 1257 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1375 نقطة.
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