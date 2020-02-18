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أهالي شارع النصر في الغردقة يستغيثون بسبب عمود إنارة مائل

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:39 ص
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العمود
العمود
محمد طه
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استغاث أهالي منطقة شارع النصر في مدينة الغردقة، من وجود عمود إنارة بأحد الشوارع وتحديدا بجوار مخبز النصر، مائل باتجاه المنازل والمارة، إثر انفصال كامل للكتلة الخرسانية عن الأرض التي يقام عليها، ما ينذر بسقوطه في أي لحظة.

وأكد الأهالي، أن العمود يشكل خطرًا كبيرًا عليهم وعلى الأطفال والسيارات بالمنطقة، والذي من المتوقع أن يسقط في أي لحظة خاصةً هذه الأيام أيام رياح.

وطالب الأهالي بسرعة التدخل قبل وقوع كارثة كبيرة، مطالبين بإحلال وتجديد عمود الإنارة من قبل مجلس المدينة وشركة الكهرباء، قبل سقوطه وحدوث كارثة وبعدها يتم التحرك.
أهالي شارع النصر في الغردقة يستغيثون بسبب عمود إنارة مائل
أهالي شارع النصر في الغردقة يستغيثون بسبب عمود إنارة مائل
أهالي شارع النصر في الغردقة يستغيثون بسبب عمود إنارة مائل
أهالي شارع النصر في الغردقة يستغيثون بسبب عمود إنارة مائل
أهالي شارع النصر في الغردقة يستغيثون بسبب عمود إنارة مائل
أهالي شارع النصر في الغردقة يستغيثون بسبب عمود إنارة مائل
أهالي شارع النصر في الغردقة يستغيثون بسبب عمود إنارة مائل
أهالي شارع النصر في الغردقة يستغيثون بسبب عمود إنارة مائل
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الكلمات المفتاحية

كهرباء عمود إنارة استغاثة

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