أهالي شارع النصر في الغردقة يستغيثون بسبب عمود إنارة مائل



وطالب الأهالي بسرعة التدخل قبل وقوع كارثة كبيرة، مطالبين بإحلال وتجديد عمود الإنارة من قبل مجلس المدينة وشركة الكهرباء، قبل سقوطه وحدوث كارثة وبعدها يتم التحرك.

استغاث أهالي منطقة شارع النصر في مدينة الغردقة، من وجود عمود إنارة بأحد الشوارع وتحديدا بجوار مخبز النصر، مائل باتجاه المنازل والمارة، إثر انفصال كامل للكتلة الخرسانية عن الأرض التي يقام عليها، ما ينذر بسقوطه في أي لحظة.وأكد الأهالي، أن العمود يشكل خطرًا كبيرًا عليهم وعلى الأطفال والسيارات بالمنطقة، والذي من المتوقع أن يسقط في أي لحظة خاصةً هذه الأيام أيام رياح.