برلماني: ظاهرة الإدمان تُهدد السلم الاجتماعي





وأشار عضو مجلس النواب في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن الجهود المبذولة من قبل وزارة التضامن للقضاء على ظاهرة الإدمان تأخذ أشكالا عديدة، منها شن الحملات التوعية والتثقيفية، وإنتاج الأفلام القصيرة للتعريف بمخاطره، وحملات التصدي للإدمان.



وأوضح، أن ظاهرة الإدمان تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظرًا لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة، مشيرا إلى أنه بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن هناك 10 % من المصريين يتعاطون المخدرات، وهو رقم ضعف المعدل العالمي ومنهم 10٪ في السن من 12:19 عاما.



وأشاد بإطلاق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مبادرة التوعية للأطفال والنشء ضد مخاطر التدخين والإدمان، في ظل تزايد توجه أعداد كبيرة منهم نحو الإدمان، ومشيدًا بدور مبادرة باسم "بداية جديدة "للمتعافين من الإدمان من خلال توفير قروض لهم لإنشاء مشاريع خاصة بهم لعيش حياة أفضل، وللحفاظ على نتيجة التعافي من الإدمان وقطع سبل حدوث انتكاسات والعودة إلى الإدمان.



أكد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن جهود الدولة نحو المتعافين من الإدمان هي خطوة كبيرة لمجتمع يخلو من الإدمان.