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فرار العقل المدبر للهجوم على ملالة يوسفزي الباكستانية إلى تركيا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:24 ص
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إحسان الله إحسان
إحسان الله إحسان
وكالات
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فر عضو محلي بارز بحركة طالبان، كان قد أعلن وبرر هجوم في 2012 بباكستان على ملالة يوسفزي الحائزة على جائزة نوبل، من سجنه إلى تركيا.

 

وهرب إحسان الله إحسان المتحدث السابق باسم حركة طالبان، من سجنه ثم أعلن ذلك في رسالة صوتية إلى وسائل إعلام باكستانية في وقت سابق من فبراير.

 

واحتجز الجيش الباكستاني، إحسان 3 أعوام عن التعليق، لكن وزير الداخلية إعجاز شاه قال للصحفيين في رده على تقرير هروبه: "هذا صحيح. هذا صحيح".

 

وأضاف إعجاز شاه رداً على أسئلة عن جهود تعقبه "ستسمعون أنباء سارة".

 

وكان إحسان، قد أبلغ صحفيًا من رويترز عبر الهاتف أنه غادر باكستان ووصل إلى تركيا برفقة زوجته وأطفاله، وأوضح أنه سلم نفسه للجيش وف اتفاق، وأنه هرب فقط لأن الجيش لم يلتزم به.

 

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فرار إحسان الله إحسان تركيا باكستان إحسان الله إحسان

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