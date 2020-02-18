Advertisements
Advertisements
Advertisements

اختبار عقار خاص لعلاج فيروس كورورنا باليابان

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:33 ص
Advertisements
فيروس كورورنا
فيروس كورورنا
وكالات
Advertisements

تبدأ السلطات اليابانية، قريبًا في اختبار عقار خاص بفيروس إتش.آي.في المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، لعلاج فيروس كورونا الجديد، وفقًا لما أعلنه كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، اليوم الثلاثاء.

 

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية: "نحن نحضر الآن لبدء تجارب إكلينيكية باستخدام عقار خاص (بفيروس)"إتش.آي.في" لعلاج فيروس كورونا الجديد"، ولم يوضح المدة التي قد يستغرقها العقار الجديد للموافقة عليه.

 

وأعلنت السلطات اليابانية، تسجيل ما يزيد على 500 حالة إصابة بفيروس كورونا، أكثر من 450 منها في سفينة سياحية راسية بمدينة يوكوهاما.

 

وقد كشفت أرقام رسمية أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا تخطت 1.800 شخص في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوبي.

 

Advertisements

أخبار تهمك

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ يوم

مهاجم جديد على أجندة برشلونة لتعويض ديمبلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يفكر في الإطاحة بنجمي الفريق لضم بديل سواريز

منذ حوالي 4 ساعات

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ حوالي 11 ساعة

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ حوالي 12 ساعة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 16 ساعة

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة بديل سواريز

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 9 ساعات

"شديد البرودة".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 14 ساعة

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. يورجن كلوب يكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:36 ص

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

12:44 ص

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

08:12 م

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

02:58 ص

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status