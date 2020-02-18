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التعليم: حظر أي أنشطة رياضية تمثل خطورة على الطلاب

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:19 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم، إن الوزارة دورها الأساسي هو تربية النشء، موضحا أنه عندما نرصد وجود أغاني مبتذلة، وكلماتها هابطة، فهذا يعني أننا نسير في إتجاه خاطىء، ولابد من التحرك.

وأشار "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة أرسلت خطابا لكافة المديريات التعليمية بعدم إذاعة أي أغاني غير لائقة في المدارس، منوها بأنه حال رصد أي مدرسة تخالف القرار سيتم إحالة مديرها للشئون القانونية.

ونوه بأنهم أرسلوا أيضا خطابات تحذيرية للمدارس من ممارسة الطلاب تحدي "كسر الجمجمة" المنتشر هذه الفترة، مناشدا أولياء الأمور أن ينتبهوا لأولادهم، موضحا أنه تم حظر أي أنشطة رياضية تمثل خطورة على الطلاب.
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وزارة التربية والتعليم طارق شوقي المدارس الفجر الأغاني

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