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مقاطعة هوبى الصينية تسجل 93 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:15 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت لجنة الصحة بالمقاطعة على موقعها على الانترنت، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات في مقاطعة هوبي بوسط الصين جراء تفشي فيروس كورونا زاد 93 شخص ليصل الى 1789 حتى يوم الاثنين، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقد تم اكتشاف 1807 حالة أخرى في هوبى، مركز اندلاع المرض، مما يجعل العدد الإجمالي في المقاطعة 59989 حالة.

وكانت معظم الوفيات الجديدة يوم الاثنين في ووهان عاصمة مقاطعة هوبي، حيث يعتقد أن الفيروس قد نشأ.

سجلت ووهان 72 حالة وفاة جديدة، بانخفاض عن 76 يوم الأحد. وقد لقى اجمالى 1381 شخصا مصرعهم فى ووهان من الفيروس.

وبلغت الحالات المؤكدة الجديدة في ووهان 1600 حالة انخفاضا من 1690 يوم الأحد.
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الكلمات المفتاحية

مقاطعة هوبى الصينية فيروس كورونا عدد الوفيات

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