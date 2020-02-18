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3 لاعبين يرجحوا كفة بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:45 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد عشاق كرة القدم فى العالم، لمتابعة مباريات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، التى ستنطلق اليوم بمباريات قوية تعد أبرزها مباراة بوروسيا دورتموند الألمانى وباريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب سيجنال إيدونا بارك بألمانيا، فى مباراة قوية ومنتظرة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند الألمانى وباريس سان جيرمان الفرنسي

يستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك اليوم مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

3 لاعبين يرجحوا كفة بوروسيا دورتموند

يملك فريق بوروسيا دورتموند الألمانى العديد من اللاعبين الذى يستطيعوا صناعة الفارق أمام البي إس چي، ولكن يأتي فى مقدمتهم النجم النرويجي إرلينج هالاند، والمنتقل خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية من فريق سالزبورج النمساوى، وسجل اللاعب 8 أهداف فى 5 مباريات فقط فى البوندسليجا الألمانيه بينما سجل هدف وحيد فى مباراة واحدة بكأس المانيا.

النجم الأخر هو جادون سانشو جناح الفريق والذى يسعي عدد كبير من أندية أوروبا فى التعاقد معه بسبب موهبته الكبيرة والذى شارك هذا الموسم فى 30 مباراة مع دورتموند فى كل البطولات سجل خلالهم 16 هدف وصنع 17 هدف.

بينما النجم الثالث هو المغربي أشرف حكيمي الذى شارك فى 32 مباراة سجل 6 أهداف وصنع 9 أهداف. 
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