العين يبحث عن وضع حد لرقمه السلبي التاريخي أمام النصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي لمواجهة النصر السعودي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، مساء اليوم الثلاثاء.

العين الإماراتي يبحث عن وضع حد للرقم السلبي التاريخي الذي تم تدوينه بإسمه في السجلات، إذ تلقى الهزيمة الخامسة له على التوالي في دوري أبطال آسيا كأطول سلسة هزائم لنادي إماراتي على أرضه، ودخل مرماه 13 هدف وسجل 3 أهداف فقط.

وكان قد تلقى هزيمة قاسية أمام نظيره سباهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الماضية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا برباعية نظيفة.

بدأ الرقم في التدوين منذ النسخة قبل الماضية 2018 عندما خسر أمام الدحيل برباعية مقابل هدفين في دور الـ16، ومرورًا بالنسخة الماضية 2019 كاملة لم يحقق أي انتصار على أرضه، إذ هُزم أمام الهلال بهدف نظيف والدحيل بثنائية نظيفة واستقلال طهران بهدفين مقابل هدف، ثم في النسخة الحالية أمام سباهان برباعية نظيفة.

جدير بالذكر أنه لم يحقق الفوز في آخر 9 مباريات له في دوري أبطال آسيا، حيث كان آخر انتصار له في السادس عشر من شهر أبريل 2018.