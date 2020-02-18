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عاجل.. برشلونة يفكر في الإطاحة بنجمي الفريق لضم بديل سواريز

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:18 ص
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إصابة سواريز
إصابة سواريز
حسن شحاتة
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أكدت تقارير صحفية، على أن الفريق الأول لكرة بنادي برشلونة الإسباني، يفكر في التضحية بثنائي الفريق خلال الإنتقالات الصيفية المقبل، من أجل التعاقد مع مهاجم جديد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن نادي برشلونة يبحث عن التعاقد مع مهاجم قوي لخلافة الأوروجواياني لويس سواريز في النادي الكتالوني، خاصة وأن سواريز يبلغ من العمر 33 عامًا، بالإضافة لتعرضه لإصابه ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة يراقب وضع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان منذ بضعة أشهر، مشيرة إلى أن موارد النادي المالية لن تسمح له بالتعاقد مع لاوتارو في الوقت الحالي.

وكشفت الصحيفة، أن النادي الكتالوني يدرس الاستثمار بالعائد القادم من بيع لاعبيه، موضحة أن هناك لاعبين سيتأثر مستقبلهما بشكل خاص وهما إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال، لاعبا وسط البلوجرانا.

وأشارت التقارير إلى، أنه لن يتم الاحتفاظ بالثنائي وسيرحلا عن النادي الكتالوني، حيث ستسمح الأموال التي ستأتي من وراء بيعهما بالإضافة إلى المدخرات التي سيتم توفيرها من مرتباتهما، بضم مهاجم جديد في الفترة المقبلة.

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