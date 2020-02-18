دوري أبطال أوروبا| كل ما تريد معرفته عن قمة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

يستقبل فريق بروسيا دورتموند الألماني ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب " سيجنال إيدونا بارك" وذلك ضمن إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن تُقام مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في تمام الـ22:00 مصر، 23:00 السعودية من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020، 24 جمادي الآخر 1441.

القنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

وفي سياق متصل تُنقل قمة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1 ، حيث يسعى الفريق الألماني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل الأمور خلال لقاء العودة على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا، بينما يرغب فريق العاصمة في الخروج بنتيجة جيدة على ملعب الخصم لوضع قدم في دور الثمانية.

غيابات قمة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

يدخل الفريق الألماني لقاء دور الستة عشر مفتقدا لخدمات الثلاثي براندت، ديلاني ورويس للإصابة، التي تحرم أيضاً الضيف الفرنسي فريق باريس سان جيرمان من خدمات الثلاثي ماركينيوس، نيمار وديالو.

التشكيل المتوقع لـ بروسيا دورتموند الألماني

وفي سياق متصل يُتوقع أن يبدأ المدرب لوسيان فافري مباراة باريس سان جيرمان معتمدا على طريقته المفضلة 3/4/3 حيث الثلاثي الهجومي القوي سانشو، هازارد وهالاند في الهجوم ليكون التشكيل كاملاً كالتالي:-

حراسة المرمى| رومان بوركي

خط الدفاع| لوكاس بيتشيك - ماتس هوميلز - أكسيل زاجادو

خط الوسط| رفائيل جيريرو - إيمري تشان - أكسيل فيتسل - أشرف حكيمي

خط الهجوم| ثورجان هازارد - إيرلينج هالاند - جادون سانشو.

التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند

وعلى الجانب الآخر سيواصل المدرب الألماني توخيل اعتماده المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي اعتماده على طريقة 4/4/2 بالدفع بالقوة الهجومية المتمثلة في الثنائي كافاني ومبابي ليصبح تشكيل البارسيين المتوقع كالتالي:-

حارس المرمى| كيلور نافاس

خط الدفاع| خوان بيرنات - ثيلو كيرير- تياجو سيلفا - توماس مونييه

خط الوسط| جوليان دراكسلر - ماركو فيراتي - إدريسا جايي - أنخيل دي ماريا

خط الهجوم| كيليان مبابي - أدينسون كافاني.