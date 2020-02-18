بث مباشر مباراة النصر الآن| مشاهدة مباراة السد القطري اليوم 18-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora "دوري ابطال اسيا" يلتقي فريقي السد القطري وسباهان اصفهان ضمن الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا ، علي استاد استاد جاسم بن حمد.

بث مباشر مباراة النصر الآن| مشاهدة مباراة السد القطري اليوم 18-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora "دوري ابطال اسيا" يطمح السد اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم على حساب نظيره فريق اصفهان ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا خصوصاً بعد تعادله في المباراة الماضية أمام نظيره النصر بهدفين مقابل هدفين ، وفرصته اليوم في حصد الثلاث نقاط من أجل صدارة المجموعة مستغل عامل الأرض والجمهور في ذلك ، على الجانب الآخر نادى سباهان اصفهان.

بث مباشر مباراة النصر الآن| مشاهدة مباراة السد القطري اليوم 18-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora "دوري ابطال اسيا" و يدخل السد هذه المباراة تحت شعار لا محال من الهزيمة للحفاظ على الصدارة، فقد حقق في المباراة الماضية نتيجة ثقيلة برباعية نظيفة دون رد على حساب فريق العين الإماراتي..

السد القطري و سباهان الساعة 5.35 عي قناة 1