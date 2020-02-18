Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير السياحة والآثار يتواصل مع أسرة شيخ الأثريين الراحل

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:14 ص
Advertisements
جانب من العزاء
جانب من العزاء
حسام زيدان - محمد فتحي
Advertisements
تواصل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع أسرة شيخ الأثريين الراحل الدكتور علي رضوان، وأخته وابنتيه، حيث يولي الوزير اهتمامًا خاصًا بمسألة إطلاق اسم الراحل على إحدى مدارس مدينة التل الكبير مسقط رأس الفقيد.

وتقدمت الابنة الكبرى للدكتور علي رضوان بالشكر لوزارة السياحة والآثار، وقالت إنها فخورة بكونها تنتمي لهذا الرجل الذي أحب بلاده وزرع هذا الحب في نفوس أسرته، وأعطى كل وقته لعلمه وأبحاثه، وأفاد الآخرين ولم يهمل في حقوق أبنائه أبدًا.

وقالت ابنته الصغرى -باكية بالدموع- إنها فخورة بانتمائها للتل الكبير، والتي سيكون فيها مدرسة باسم والدها، وهي سعيدة بتشريف أهالي التل الكبير حفل التأبين، وأبيها كان يحب بلده فهو رجل أصيل وقام بتربيتهم على ذلك.

وشهد حفل التأبين لفيف من أساتذة الآثار في جامعات مصر المختلفة، ومديري المعاهد الأجنبية، وأصدقاء وتلاميذ وزملاء الراحل سواء من كلية الاثار أو من وزارة السياحة والآثار أو المجلس الأعلي للآثار.
وزير السياحة والآثار يتواصل مع أسرة شيخ الأثريين الراحل
وزير السياحة والآثار يتواصل مع أسرة شيخ الأثريين الراحل
وزير السياحة والآثار يتواصل مع أسرة شيخ الأثريين الراحل
وزير السياحة والآثار يتواصل مع أسرة شيخ الأثريين الراحل
وزير السياحة والآثار يتواصل مع أسرة شيخ الأثريين الراحل
وزير السياحة والآثار يتواصل مع أسرة شيخ الأثريين الراحل
وزير السياحة والآثار يتواصل مع أسرة شيخ الأثريين الراحل
وزير السياحة والآثار يتواصل مع أسرة شيخ الأثريين الراحل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والااثار مصر شيخ الاثريين أخبار

أخبار تهمك

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 6 ساعات

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 19 ساعة

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 18 ساعة

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. زيدان يطالب بيريز بطرد 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ يوم

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 11 ساعة

"شديد البرودة".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. برشلونة يفكر في الإطاحة بنجمي الفريق لضم بديل سواريز

منذ نصف ساعة

حدث مهم تقدمه قناة أبو ظبي لأول مرة في مباراة الزمالك والأهلي بكأس السوبر المصري (تردد القناة)

منذ 35 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة بديل سواريز

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"حواس" ينعي شيخ الأثريين علي رضوان: "فقدت أهم أصدقائي"

وزير السياحة والآثار ينعي علي رضوان: فقدنا واحدا من أهم العلماء

بحضور وزير السياحة عزاء للدكتور علي رضوان باتحاد الأثريين العرب

تأبين وميدان ومدرج باسمه.. ننشر إجراءات تكريم شيخ الأثريين

قبل حفل تأبينه.. ننشر السيرة الذاتية لشيخ الأثريين الدكتور علي رضوان

بدء حفل تأبين شيخ الأثريين الدكتور علي رضوان بمقر وزارة السياحة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:44 ص

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

08:12 م

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

02:58 ص

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة بديل سواريز

03:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status