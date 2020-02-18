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عاجل.. منى فاروق تعتذر عن الفيديو الإباحي.. وتهدد بالانتحار

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:05 ص
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بوابة الفجر
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قدمت الممثلة الشابة منى فاروق، اعتذارها للجمهور عن الفيديو الإباحي الذي انتشر لها قبل أشهر وأمضت بسببه نحو عام في السجن.

وهددت خلال فيديو بث مباشر عبر حسابها بوقع "إنستجرام" بالانتحار، كما أضافت قائلة": "كل الناس بقت نبذانى وكل صحابى قطعوا علاقتهم بيا".

وأضافت: "أنا بعتذر لكم أني خليتكم تشوفوا حاجة غير لائقة، كلنا بنغلط ولو حد معندوش خطيئة يجي يموتني".

وتساءلت خلال الفيديو قائلة: "أنا غلطت لكن ليه محدش قابلني!"، مضيفة: "أنا منهارة ومهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية هو مفيش حد بيغلط فيكم!؟".


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