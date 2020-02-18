Advertisements
Advertisements
Advertisements

بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان.. مستشفى الـPSG هاجس يؤرق توخيل

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:18 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

يعيش توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي حالة من الإرتباك الفني وذلك قبل مواجهة بروسيا دورتموند الألماني في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا .

المدير الفني الألماني وجد نفسه محاصر بالكثير من الإصابات التي ضربت الكثير من العناصر الأساسية للفريق في جميع الخطوط الامر الذي يضعه في موقف محرج للغاية يهدد الحالة التي يعيشها الفريق محلياً فيما يخص الإستقرار وتصدر جدول الترتيب .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على الأوراق التي خلطتها إصابات باريس سان جيرمان في عقل توماس توخيل .

الأزمات الدفاعية

يتوفر العملاق الفرنسي على حارس مرمى عملاق وهو الكوستاريكي كيلور نافاس حامي عرين ريال مدريد السابق لكن المشكلة الدفاعية تكمن في فاعلية الرباعي الخلفي الذي تشوبه الكثير من الإصابات .

ففي المباراة الأخيرة للفريق ضد أميان عمد توماس توخيل إلى التدوير بين تياجو سيلفا وكيمبيببي وماركينيوس بعد أن تعافى الثلاثي من الإصابات المختلفة التي ضربت كل واحد منهم على حده .

لكن الثنائي الأقرب للمشاركة في لقاء بروسيا دورتموند هما تياجو سيلفا وكيمبيمبي فيما سيكون اللاعب البرازيلي ماركينيوس ورقة رابحة في منطقة وسط الملعب .

وعلى الجبهة اليسى سيكون خوان بيرنات على موعد مع المشاركة بصورة أساسية بعد أن غاب الفترة الماضية بسبب الغصابة خاصةً أنه سيلعب في جبهة نارية يقودها ثورجان هازارد وجادون سانشو وإيرلينج هالاند .

ثلاثي وسط هش

وفي منطقة وسط الملعب ضربت الإصابة الثلاثي أندير هيريرا وماركو فيراتي وإدريسا جاي حيث لم يسلم أي منهما من الشبح الذي يدور على لاعبي العملاق الفرنسي في الوقت الذي إكتشف فيه توخيل ووجد ضالته في تانجوي كواسي .

ذلك الإسم الذي صال وجال وسجل هدفين في مرمى أميان في التعادل المثير 4-4 الأسبوع الماضي ببطولة الدوري الفرنسي فيما تفقد بعض العناصر الأخرى على غرار جوليان دراكسلر النواحي الفنية التي تؤهله للمشاركة أساسياً.

لكن توخيل إتخذ قرار ربما يكون نهائي بالدفع بفيراتي وجايي في وسط الميدان وسيهبط آنخيل دي ماريا وبابلو سارابيا لمساعدتهم وتقديم المساندة الكافية .

لغز مشاركة نيمار من عدمه

المؤشرات الأولية تنذر بعدم مشاركة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في المباراة لكن توماس توخيل أكد أن نيمار جونيور سيشارك في المباراة بصفة أساسية .

وسيكون الفرنسي حذر بشأن مشاركة نجم الفريق الأوحد ولن يجازف به بعد أن إبتعد خلال المباريات الأربعة الأخيرة عن المشاركة منذ أن أصيب في لقاء مونبلييه مطلع الموسم الجاري .

وستضم التوليفة الهجومية للفريق الفرنسي بخلاف البرازيلي نيمار الأرجنتيني ماورو إيكاردي والفرنسي كيليان مبابي الذي أراحه توخيل خلال لقاء أميان الماضي .

كما يعتبر إدينسون كافاني واحد من اللاعبين الذين يملكون ورقة إستراتيجية وسلاح رابح في ظل تحسن حالته الفنية بالمشاركة في المباريات الماضية .

فهل ينجح توخيل في العودة من سيجنال إيدونا بارك بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب على ملعب حديقة الأمراء ؟

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منطقة وسط دوري أبطال أوروبا بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - رؤوف خليف: ليفربول لا يحتمل وجود صلاح وماني وهذه رسالتى للنجم المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة بديل سواريز

منذ 36 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 17 فبراير: فضيحة كبرى تهز أرجاء كامب نو.. الكشف الصفقة الجديدة.. سواريز يصدم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

محمد رمضان أم محمد حماقي.. رئيس اللجنة المنظمة للسوبر يُعلن تطورات جديدة

منذ أقل من ساعتين

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 17 فبراير: الريال يعلن عن صفقته الجديدة.. طرد 5 لاعبين بأمر من زيدان.. نجم الملكي يرشح ليفربول للتتويج بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميسي يحصل على جائزة فريدة كأول لاعب في التاريخ

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. زيدان يطالب بيريز بطرد 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

باريس سان جيرمان يفقد نيمار

بعد ضربة نيمار .. باريس سان جيرمان يوجه ضربة أخرى لبرشلونة

توخيل يكشف المصير النهائي لـ نيمار مع باريس سان جيرمان

نيمار ينقذ باريس سان جيرمان من السقوط في "فخ" ستراسبورج

مدرب باريس يفتح النار على نيمار: فعل كل ما بوسعه للرحيل !

بعد نيمار.. أزمة جديدة تضرب باريس سان جيرمان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:44 ص

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

08:12 م

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

10:45 م

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

10:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status