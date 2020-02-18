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ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا قبل مواجهة العين الإماراتي والنصر السعودي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:58 ص
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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 تستكمل اليوم الثلاثاء 18 فبراير مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكلاة القدم لعام 2020.

وشهد أمس الإثنين 17 فبراير إقامة مواجهات الجولة الثانية في المجموعتين الأولى والثانية، حيث شهد اليوم إقامة أربع مباريات.

في المجموعة الأولى، تغلب الوحدة الإماراتي بهدف نظيف على مضيفه الشرطة العراقي، حيث جاء الهدف بواسطة بول جوزيه مبوكو.

وفي نفس المجموعة، تغلب الأهلي السعودي على ضيفه إستقلال طهران الإيراني بهدفين لهدف، سجل للأهلي سلمان المؤشر هدفين، بينما سجل أمير أرسلان مطهري هدف الإستقلال.

في المجموعة الثانية، فاز الهلال السعودي حامل اللقب على مضيفه شباب الأهلي دبي بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي الهلال بافيتمبي جوميز، فيما سجل للأهلي يوسف جابر.

وإكتسح باختاكور الأوزبكي ضيفه شاهر خودور الإيراني بثلاثية نظيفة، إيجور سيرجييف هدفين، وشيرزود أزاموف هدفاً واحداً.

مباريات اليوم

في المجموعة الثالثة، يستضيف الشارقة الإماراتي فريق بيرسيبوليس الإيراني، ويحل الدحيل القطري ضيفاً على التعاون السعودي.

بينما في المجموعة الرابعة، يحل النصر السعودي على العين الإماراتي في قمة منتظرة، بينما يستضيف السد القطري فريق سيباهان أصفهان الإبراني.

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا (مجموعات غرب آسيا)

المجموعة الأولى

1- الأهلي السعودي 4 نقاط

2- الوحدة الإماراتي 4 نقاط

3- إستقلال طهران الإيراني نقطة واحدة.

4- الشرطة العراقي نقطة واحدة.

المجموعة الثانية

1- باختاكور الأوزبكي 6 نقاط

2- الهلال السعودي 6 نقاط

3- شباب الأهلي دبي دون نقاط

4- شاهر خودرو لإيراني دون نقاط.

المجموعة الثالثة

1- الدحيل القطري 3 نقاط

2- التعاون السعودي 3 نقاط

3- الشارقة الإماراتي دون نقاط

4- بيرسيبوليس الإيراني دون نقاط

المجموعة الرابعة

1- سيباهان أصفهان الإيراني 3 نقاط

2- السد القطري نقطة واحدة

3- النصر السعودي نقطة واحدة

4- العين الإماراتي دون نقاط.

 

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