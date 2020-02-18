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ليلى علوي لـ أحمد خليل: أقوم أبوسك.. لو كنت عرفتك بدري شوية كنت اتجوزتك (فيديو)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:50 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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كشف الفنان أحمد خليل، بعض المواقف التي تجمعه بليلى علوي أثناء تصوير مسلسل "حديث الصباح والمساء".

وسرد "خليل" خلال لقاءه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس برفقة "ليلى علوي" على قناة "Dmc" قائلا: طلبوني لتصوير مسلسل "حديث الصباح والمساء" وقولتلهم بس لوسمحتم عاوز أمشي بدري عشان عندي شغل الساعة 8"

وأضاف: وأنا واقف ورا الشجرة لقيت ليلى بتجري في الطرقة ووراها المساعدة بتاعتها بتقولها "يلا بسرعة أحمد عنده أوردر تاني".

وتابع "خليل" قائلا: شفتوا النجومية والرقي في التعامل شكله ايه".

وعلقت "علوى" على حديثه خلال لقاءها الذي يجمعها به قائلة: "أقوم أبوسك، أنا لو كنت عرفتك بدري شوية كنت اتجوزتك، ربنا يخليلك مراتك وولادك وأحفادك".

وفي سياق أخر قدمت "علوي" العديد من الأعمال الفنية منها تحت التهديد، حب البنات، الحجر الداير، إنذار بالطباعة، الرجل الثالث، ألوان السما السابعة، لحظات حرجة، فرح ليلى، الشوارع الخفية، هي ودافنشي.

وشاركت "علوي" في عدة مسرحيات منها البرنسيسة، صدق أو لا تصدق، عش المجانين، ابتسامة وراء قضبان.




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