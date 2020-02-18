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"الأثريين العرب": "عالم مصري أوقف أحلام إسرائيل تجاه الأقصى"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:24 ص
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جانب من العزاء
جانب من العزاء
حسام زيدان - محمد فتحي
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قال الدكتور محمد الكحلاوي، أمين عام اتحاد الأثريين العرب، إن إسرائيل كانت قد قدمت طلبًا لليونسكو لتسجيل الطابق الأرضي من المسجد الأقصى على قائمة التراث العالمي، وقدم الوفد الأردني حينها طلبًا لعدم السماح لإسرائيل بتسجيل هذا الجزء من المسجد الأقصى.

جاء ذلك في كلمة الكحلاوي خلال حفل تأبين عالم المصريات الكبير الدكتور علي رضوان، عميد كلية الآثار الأسبق ورئيس اتحاد الأثريين العرب، والذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي، والحفل نظمته وزارة السياحة والآثار بمقرها بالزمالك مساء أمس.

وأضاف: تم رفض طلب الأردن، وكاد طلب إسرائيل أن يتم قبوله، وحينها طلب الدكتور علي رضوان شيخ الأثريين المصريين الكلمة، ووقف محاضرًا في قلب اليونسكو، ونجح أن يوقف طلب إسرائيل بالتسجيل، فهو الرجل الذي حافظ بعلمه على جزء من تراثنا المقدس.

وتابع الكحلاوي: أطلب من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مطلبًا، وهو أيضا رغبة أسرة الراحل الدكتور علي رضوان، بأن يتم إطلاق اسمه علي إحدى مدارس مدينة التل الكبير فهي مسقط رأسه، وستكون رمزية لحياته التي أمضاها في العلم وترك لنا إرثًا علميًا كبيرًا ولا أقل من أن يخلد اسمه علي منشأة علمية

وشهد حفل التأبين لفيف من أساتذة الآثار في جامعات مصر المختلفة، ومديري المعاهد الأجنبية، وأصدقاء وتلاميذ وزملاء الراحل سواء من كلية الاثار أو من وزارة السياحة والآثار أو المجلس الأعلي للآثار.
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مصر علي رضوان شيخ الاثريين لنصريين شيخ الاثريين المسجد الاقصى

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