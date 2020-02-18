أسماء جلال لـ"الفجر الفني": عرض "مملكة إبليس" على "شاهد" كان مخاطرة بالنسبالي.. وهذه أصعب مشاهدي في"بخط اليد"





أسماء جلال، فنانة شابه صاعدة استطاعت أن تخطف قلوب المخرجين والجماهير منذ ظهورها الأول على الشاشة، من خلال أدوارها المميزة وموهبتها القوية وقدمت العديد من الأعمال التي تر بصمة في الوسط الفني ومازالت عالقة في أذهان الجمهور.

وتحدثت أسماء، لـ"الفجر الفني"، عن تجربتها في مسلسل "بخط اليد" وعن أعمالها الجديدة وإلي نص الحوار...

ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل بخط اليد؟



هناك العديد من الأسباب التي جذبتني للمشاركة في المسلسل من أهم هذه الأسباب أنه كان في توقيت حلو ومناسب فأنا دائمًا بحب أقدم عمل في الأوف سيزون لأنها بتحقق نجاح كبير وبتترك بصمة وقبول عند الناس لأن الناس في هذا التوقيت بتحتاج عمل جديد تشاهدة، بالاضافة أنني تمنيت كثيرًا العمل مع المخرجة شيرين عادل لاني بحب طريقة سردها للقصص عمومًا سواء بكشل كوميدي او اجتماعي، وأيضًا عجبتني فكرة المسلسل جدًا فهي فالمسلسل قائم على 3 بيوت والثلاث بيوت بيناقشوا المشاكل بين الزوج والزوجة وكل بيت بيتناول مشكلة مختلفة وانا كنت بيت من هذه البيوت ونحن عرضنا مشاكل حقيقية موجودة على أرض الواقع فكانت حاجة لذيذ وممتعه جدًا وقريبة من الجمهور، لذلك استمتعت بهذه التجربة.

كيف كانت كواليس مسلسل بخط اليد؟



الكواليس كانت ممتعه وظريفة جدًا وكانت أكثر مشاهدي مع الفنان حاتم وجمعني بالفنان أحمد رزق وإيمان العاصي غير مشهد واحد،فلو على الكواليس مع الكواليس مع حاتم فانا سعيدة جدًا بالشغل معاه فهو من الناس الشاطرة والمجتهده جدًا واتمنى أن اكرر التجربه معاه مره واثنين وثلاثة، وأيضًا الكواليس مع االمخرجة شيرين عادل ممتعه جدًا واللوكيشن عمومًا كان دمه خفيف ولذيذ.

كيف كان استعدادك للشخصية؟



شخصية "رانيا" التي جسدتها خلال المسلسل لم تكن صعبة قوي ولم تحتاج لاستعداد لان الدور كان سهل جدًا واصعب جزء في المسلسل هو أن لازم أقنع الناس اني ام وأقنعهم اني فعلًا نكدية وموجوعة من اللي "وسام" بيعمله فيا فهذا الجزء كان التجهيز والتحضير والدراسة بالنسبة لي.

ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير؟



المشهد الذي تم تصويره في المطار لانه محتاج مشاعر قوية جدًا وتكون مشاعر حقيقية الناس تصدقها ويكون احساسي عالي، والناس كانت كثيرة جدًا في المطار موضحة ذلك قائلة:"المطار كان زحمة جدًا وكل الناس واقفة تتفرج وانا مش عندي أزمة في هذه النقطة ولكن الأجواء لم تكن مساعدة على التركيز والمشهد كان محتاج تركيز عالي".

هل تابعتي ردود فعل الجمهور على دورك؟



بالطبع تابعتها وسعيدة جدًا بردود الفعل وأن الجمهور حب المسلسل فأنا لم اتوقع أن هذه النوعية تعجب الجمهور ويسمع كده وأبرز الردود اللي وصلتني "يخربيت النكد" فهذه أكثر حاجة فاكرينها ليا كانت في مسلسل "نسر الصعيد" فكنت أجسد شخصية نكدية جدًا وشكاكة ودائمًا تزعق وتبكي فكان بالنسبه لهم لا ارحمينا مش عاوزين نشوف هذه المشاهد والناس اختلفت ما بين مؤيد ومعارض ففي ناس شايفة أن رانيا معاها حق في هذا النكد وأن وسام شخص خاين ومش قد المسؤلية فيستاهل هذا النكد والشك وآخر شايفه أن رانيا اوفر ونكدية جدًا.

كيف كانت تجربتك في مسلسل مملكة إبليس؟



"مملكة إبليس" من أفضل الأعمال التي شاركت فيها وسعيدة جدًا بمشاركتي في هذا العمل الضخم الذي يحتوي على مجموعة متميزة من الفنانين المجتهدين المحبين لعملهم، وسعيدة أكثر بردود فعل الجمهور الذي يسارع لاشتراك في موقع شاهد نت لمشاهدته.

ما رأيك في عرض مسلسل "مملكة إبليس" على منصة "شاهد نت"؟



عرض المسلسل على منصة "شاهد نت" كان مخاطرة كبيرة بالنسبة لي وكنت وواثقة مائة في المائة أنه لا يصلح عرضه على الموقع لانني لم اشاهد مثل هذا من قبل، وبعد تفكير عميق وجدت أن الناس مش بتهتم قوي بمشاهدة المسلسلات عبر شاشة التلفزيون بسبب الاعلانات أو مش طول الوقت بتكون موجودة في البيت فبيضطروا مشاهدته على "يوتيوب" أو على موقع إلكتروني وأيضًا وجدت أن السوشيال ميديا هي اللي نافعة هذه الفترة، واتفاجئت عندما عرض مسلسل "مملكة إبليس" على الموقع وناس كثيرة جدًا اشتركت في الموقع واهتمت بمشاهدته ووتحميل إبلكيشن "شاهد نت" فكان بالنسبة لي حاجة مبهره جدًا.

ما الذي جذبك للمشاركة في فيلم "الصندوق الاسود"؟



هناك العديد من العوامل التي جذبتني من أهمها الفنانة منى زكي لاني بحبها جدًا وكنت بتمنى العمل معاها من زمان وبحب طريقة تمثيلها جدًا وبحب طريقة مذاكرتها للعمل وبعتبر انها ذكية جدًا لذلك تمنيت العمل معاها، بالأضافة لموضوع وفريق عمل الفيلم المميز.