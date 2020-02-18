Advertisements
Advertisements
Advertisements

رتباط "كهربا" بشقيقة فنانة شهيرة.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:26 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

تدوالت أنباء عن ارتباط محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي ونورهان عبد الفتاح، شقيقة الفنانة إسراء عبد الفتاح.

وجاء تأكيد على أنباء ارتباط محمود كهربا وشقيقة إسراء عبد الفتاح، بعدما قام بنشر دبلة، في قائمة التعرف الخاص به عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأشار إلي نورهان، شقيقة إسراء، وذلك أكد عن وجود علاقة بينهم، محمود عبد كهرباء يعلن عن ارتباطه بشقيقة إسراء عبد الفتاح. 

كما أنها قامت بوضع حرف mk عبر حسابها بـ"إنستجرام" دون تعليق على خبر ارتباطها من محمود كهربا، ولكنها تلمح عن ذلك.

يشار إلي أن نورهان هي شقيقة إسراء عبد الفتاح، نجمة مسرح مصر، وكانت كشفت رغبتها من قبل في دخول عالم الفن.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. زيدان يطالب بيريز بطرد 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة بديل سواريز

منذ 36 دقيقة

خاص - رؤوف خليف: ليفربول لا يحتمل وجود صلاح وماني وهذه رسالتى للنجم المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 17 فبراير: فضيحة كبرى تهز أرجاء كامب نو.. الكشف الصفقة الجديدة.. سواريز يصدم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 17 فبراير: الريال يعلن عن صفقته الجديدة.. طرد 5 لاعبين بأمر من زيدان.. نجم الملكي يرشح ليفربول للتتويج بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميسي يحصل على جائزة فريدة كأول لاعب في التاريخ

منذ حوالي 4 ساعات

محمد رمضان أم محمد حماقي.. رئيس اللجنة المنظمة للسوبر يُعلن تطورات جديدة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ ساعتين و 52 دقيقة

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:44 ص

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

08:12 م

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

10:45 م

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

10:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status