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رتباط "كهربا" بشقيقة فنانة شهيرة.. تعرف على التفاصيل
الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:26 ص
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أماني سلام
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تدوالت أنباء عن ارتباط محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي ونورهان عبد الفتاح، شقيقة الفنانة إسراء عبد الفتاح.
وجاء تأكيد على أنباء ارتباط محمود كهربا وشقيقة إسراء عبد الفتاح، بعدما قام بنشر دبلة، في قائمة التعرف الخاص به عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وأشار إلي نورهان، شقيقة إسراء، وذلك أكد عن وجود علاقة بينهم، محمود عبد كهرباء يعلن عن ارتباطه بشقيقة إسراء عبد الفتاح.
كما أنها قامت بوضع حرف mk عبر حسابها بـ"إنستجرام" دون تعليق على خبر ارتباطها من محمود كهربا، ولكنها تلمح عن ذلك.
يشار إلي أن نورهان هي شقيقة إسراء عبد الفتاح، نجمة مسرح مصر، وكانت كشفت رغبتها من قبل في دخول عالم الفن.
كما أنها قامت بوضع حرف mk عبر حسابها بـ"إنستجرام" دون تعليق على خبر ارتباطها من محمود كهربا، ولكنها تلمح عن ذلك.
يشار إلي أن نورهان هي شقيقة إسراء عبد الفتاح، نجمة مسرح مصر، وكانت كشفت رغبتها من قبل في دخول عالم الفن.
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