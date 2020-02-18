رتباط "كهربا" بشقيقة فنانة شهيرة.. تعرف على التفاصيل









وأشار إلي نورهان، شقيقة إسراء، وذلك أكد عن وجود علاقة بينهم، محمود عبد كهرباء يعلن عن ارتباطه بشقيقة إسراء عبد الفتاح.كما أنها قامت بوضع حرف mk عبر حسابها بـ"إنستجرام" دون تعليق على خبر ارتباطها من محمود كهربا، ولكنها تلمح عن ذلك.يشار إلي أن نورهان هي شقيقة إسراء عبد الفتاح، نجمة مسرح مصر، وكانت كشفت رغبتها من قبل في دخول عالم الفن.