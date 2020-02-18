كيف يستثمر "فايلر" تتويج الزمالك بالسوبر الافريقي لصالحه قبل القمة ؟

يلتقي نادي الزمالك مع النادي الأهلي يوم الخميس القادم في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في أبوظبي بالإمارات ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويدخل المارد الأبيض تلك المواجهة بعد التتويج بكأس السوبر الافريقي منذ أيام قليلة على حساب فريق الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

بينما نجح النادي الأهلي في تحقيق انتصارا كبيرا على فريق المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة السادسة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فايلر لاستثمار تتويج الزمالك بكأس السوبر الافريقي لصالحه، حيث سيدخل الفريق الأبيض تلك المباراة بثقة كبيرة بعد الأداء المميز الذي قدمه ضد بطل دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي أقيمت في قطر.

ويجب أن يعطي المدرب السويسري تعليمات للاعبي القلعة الحمراء للضغط منذ بداية المباراة وتسجيل هدف مبكر يربك حسابات باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، حيث ساعد الهدف المبكر للقلعة البيضاء ضد الترجي في اللقاء وأدائه فيجب أن يتعلم الأهلي من خطأ الفريق التونسي.

وظهر نادي الزمالك هذا الموسم بشكل سيئ للغاية في معظم المباريات التي تأخر فيها بالنتيجة، وهذا ما حققه النادي الأهلي في السوبر المصري الأخير بتسجيل هدفا في الزمالك ببداية اللقاء، مما قد سهل المباراة بشكل كبير للأهلي بالرغم من أن عودة الزمالك كانت ممكن بعد تقليل النتيجة لهدف وحيد وانتهاء المباراة بنتيجة 3-2.