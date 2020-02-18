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موعد مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد اليوم الثلاثاء 18/2/2020 في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:08 ص
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ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
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يستضيف فريق أتليتكو مدريد الإسباني بقيادة مدربه دييجو سيميوني نظيره فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء 18 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق أتليتكو مدريد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن حصولها على البث الحصري المباشر لجميع مباريات دوري ابطال اوروبا في السنوات الأخيرة عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق ليفربول وفريق أتليتكو مدريد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

ويلتقي فريق بوروسيا دورتموند الألماني مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم أيضاً في نفس التوقيت خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السيجنال ادونا بارك معقل دورتموند.

بينما ستقام جميع المباريات الخاصة بدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ثلاث ايام بخلاف اليوم الثلاثاء، حيث ستقام مباراتين يوم الأربعاء، وأربعة مباريات في الاسبوع القادم.

ليفربول الساعة 10 علي قناة 2
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