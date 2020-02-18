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عادل حمودة: أردوغان أصيب بحالة من الجنون بعد "30 يونيو"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:36 ص
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الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصيب بحالة من الجنون بعد فقدانه بوابة الدخول إلى إفريقيا إبان ثورة 30 يونيو بعد إسقاط الجماعة الإرهابية، مشيرا إلى أن هذا السر وراء العداء الشديد الذي يحمله "أردوغان" تجاه الدولة والشعب المصري.

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الإثنين أن الجماعة الإرهابية كانت تمثل الخاتم السحري لـ "أردوغان" للدخول إلى إفريقيا.
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الكلمات المفتاحية

عادل حمودة تركيا أردوغان

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