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عبدالحفيظ يوجه رسالة تحذيرية لكهربا قبل صدام السوبر

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:18 ص
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سيد عبداللحفيظ
سيد عبداللحفيظ
عبدالقادر عرابي
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وجه سيد عبدالحفيظ، مديرالكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة تحذيرية لنجم الفريق ومهاجمه محمود عبدالمنعم <<كهربا>> قبل لمواجهة المرتقبة ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وشدد عبدالحفيظ على كهربا، بضرورة التحلي بالهدوء وضبط النفس خلال المباراة، كونه يلاقي فريقه السابق، والذي إنتقل منه نحو ديسبورتيفو أفيش البرتغالي ومنعه نحو الأهلي.

وحذر عبدالحفيظ اللاعب من الإنسياق نحو الإستفزازات المتوقعة ضده، سواء من جماهير الأبيض التي ستحضر المباراة، أو لاعبي الزمالك.

ووجه عبدالحفيظ نصيحته لكهربا، من خلال جلسة منفردة جمعته باللاعب، على هامش المران الأول للنادي الأهلي بعد وصوله لدولة الإمارات.

ويعد كهربا أحد أهم الأوراق الرابحة للمدرب السويسري للأهلي رينيه فايلر، حيث شارك في 6 مباريات مع الأهلي في بطولة الدوري، وثلاث مباريات في دوري أبطال أفريقيا، سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

ويلتقي القطبين الأهلي والزمالك في لقاء السوبر مساء الخميس المقبل 20 فبراير الجاري بملعب محمد بن زايد.

يذكر أن الأهلي هو صاحب آخر لقب للبطولة في سبتمبر الماضي، حين تغلب على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين.

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