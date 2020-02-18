عادل حمودة: مصر في العقلية "الأردوغانية" الحلم والعقدة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مصر في العقلية "الأردوغانية- في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- تمثل الحلم والمعجزة والمفتاح والعقدة، مشيرًا إلى أن "أردوغان" يطمح أن يكون سلطانًا للمنطقة، وزعيمًا للسنة في العالم أي "الخليفة الجديد".



وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين، أن العثمانية الأولى في عهد سليم الأول تكونت بالعنف والجيوش، أما الأن أردوغان يعتبر أن دخول العثمانية الثانية يأتي عن طريق الاقتصاد، ويرى أن مصر مفتاح لإفريقيا التي يوجد بها مليار مستهلك، وأن بلادنا تعتبر سوقًا واعدًا، كما يرى أنه عقب الأزمة السورية طريق التجارة التركية إلى الخليج تكون عن طريق مصر"؛ لذلك جاء في 13 سبتمبر عام 2011 ومعه جيشه الجديد المتكون من 280 رجل أعمال.



وأشار رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر إلى أن رجال الأعمال التابعين لـ"أردوغان" وقعوا اتفاقيات بمليار دولار وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، لافتًا إلى أن الجماعة الإرهابية استقبلت "أردوغان" في القاهرة استقبال الفاتحين، وكذلك تيارات أخرى.



ونوه رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر إلى أن الجماعة الإرهابية كانت تمثل الخاتم السحري لأردوغان للوصول إلى إفريقيا.

