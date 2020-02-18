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أحد العائدين من ووهان: "فترة الحجر الصحي كانت رائعة"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:34 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعرب الدكتور معتز خفاجة، أحد المصريين العائدين من ووهان الصينية، بعد انتهاء مدة الحجر الصحي، عن سعادته البالغة بعودته لأسرته.

وأكد "خفاجة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن فترة الحجر الصحي كانت رائعة من حيث الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية، مؤكدًا أنهم كانوا يعملون بيد من حديد.

وعلق قائلًا: "الحمد لله على نعمة الوطن"، موضحًا أنه طالب دكتوراة في الصين، ويعمل مدرس مساعد في كلية الزراعة جامعه أسيوط، لافتًا إلى أنه سيعود للصين للحصول على الدكتورارة، معلقًا: "هخلصها وأرجع أخدم بلدي لرد الجميل".
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