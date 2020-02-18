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إصابة شخصين في حادث سير ببني سويف

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:05 ص
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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أصيب شخصين (مندوبي مبيعات) بجروح وكسور متفرقة، في حادث سير، وقع، مساء الاثنين، إثر إنقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها عند كمين العلالمة، بمدينة بني سويف الجديدة، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي (العام سابقًا).

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كمين العلالمة، بمدينة بني سويف الجديدة، ووجود مصابين تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن الحادث نتج عنه إصابة كلًا من: "محمد ن.ح" ٣٣سنة، مصابًا بإشتباه خلع بالكتف الايمن، و"أحمد ح.م" ٣٢ سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس، وبفحص هويتهما تبين أنهما يعملان "مندوبا مبيعات" ويقيمان بحي الجزيرة المرتفعة، بمدينة بني سويف.

وتحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة.
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