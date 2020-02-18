باحث: الجيش الليبي ماض في طريقه لتحرير طرابلس

قال محمد فتحي، الباحث في الشأن الليبي، إن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، أكد أنه لن يتراجع إلا بعد تحرير ليبيا من الجماعات الإرهابية.



وتابع "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن مؤتمر ميونخ الدولي للأمن شهد اجتماعات مهمة جدًا حول ليبيا، وصرح وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن حل الأزمة الليبية تكمن في المجلس الرئاسي الذي طالب بتغييره.



ولفت الباحث في الشأن الليبي، إلى أن الجيش الوطني ماض في طريقه لتحرير طرابلس، والقضاء على المليشيات الإرهابية، ويسعى المجتمع الدولي إلى حظر تصدير السلاح للمليشيات الإرهابية لخفض التصعيد.

