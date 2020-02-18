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لأول مرة..الزمالك يكشف السبب الحقيقي لرحيل ميتشو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:37 ص
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ميتشو
ميتشو
هاني عصام
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تحدث أمير مرتضى المشرف العام للفريق لكرة القدم بالزمالك عن السبب وراء رحيل الصربي ميتشو بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي.

ورحيل ميتشو عن تدريب الزمالك عقب الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية "ميتشو رحل بسبب خداعه للاعبي الزمالك بعدما أكد لهم قبل مباراة مازيمبي أنه مصاب بمرض خطير وقد تكون آخر مباراة له".

وأشار إلى أن ميتشو لم يكن مريض ولاعبي الزمالك علموا بذلك بعدها وكان من الصعب بقائه بعدما خدع اللاعبين وصعوبة التعامل معهم بعدها.
وتعاقد الزمالك مع كارتيرون بعد رحيل ميتشو عن تدريب الفريق لخبراته الافريقية.
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