بسبب "بنت الجيران".. شاعر غنائي يعلن اعتزاله (فيديو)

قال الشاعر عنتر هلال، إنه لم يسمع عن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أو أعنية "بنت الجيران " إلا خلال الفترة الأخيرة، بسبب ترديد هذا الاسم كثيرًا.



وتابع "هلال"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أنه حضر حفل ستاد القاهرة الذي غنى فيه "شاكوش"، معقبًا: "من ساعة ما سمعت شاكوش في الإستاد وأنا عايز أعلن استقالتي عن كتابة الشعر"، مضيفًا: "أنا مش هكتب أغاني تاني، وعلى جميع المطربين والمنتجين أن لا يتحدثوا إلى مرة أخرى".



وتابع: "إحنا في ورطة، ولابد أن نعيد الحسابات مليون مرة بعد حفل الإستاد الأخير.. حفل إستاد القاهرة كان عبارة عن تحضير لكي يغني حسن شاكوش".

