محافظ مطروح: إنشاء مدفنًا صحيًا للتخلص من القمامة

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة قامت ببناء محطة لتحلية المياه بطاقة 12 ألف متر مكعب في اليوم، بالإضافة لبعض محطات التحلية الأخرى، ومن شأن هذه المحطات أن تقضي على مشكلة نقص المياه في المحافظة.



وتابع "شعيب"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الاثنين، أن المحافظة مهتمه بصورة كبيرة بحل مشكلة القمامة، وتم زيادة نشر صناديق القمامة في المدن خلال الفترة الأخيرة.



ولفت محافظ مطروح، إلى أن المحافظة ستقوم بإعداد مدفنُا صحيًا لدفن النفايات، ومصنعًا لإعادة تدوير القمامة الفترة المقبلة، حفاظَا على صحة المواطنين.

